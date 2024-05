Roland Garros tabellone femminile | notizie e pronostici martedì 28 maggio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 28 maggio 2024): l’unica italiana in campo oggi è la veterana Errani, che ha brillato nelle qualificazioni.. Nella giornata che manda definitivamente in archivio il primo turno, l’unica italiana in gara è la veterana Sara Errani, che a 37 anni suonati vuole ancora dire la sua. Parigi, poi, è un posto speciale per la giocatrice bolognese, che nel 2012 qui arrivò a disputare la sua prima (ed unica) finale Slam. Errani è dovuta partire dalle qualificazioni, superate brillantemente senza perdere neanche un set. Errani – IlVeggente.it (Ansa)Insomma, si potrebbe tranquillamente dargli fiducia nel match di primo turno con la slovacca Schmiedlova: lare esperienza dell’azzurra rischia di fare la differenza contro un’avversaria che, pur avendo vinto recentemente il Challenger di Parma, tra Madrid e Roma ha vinto solo una partita.