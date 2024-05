Roland Garros Medvedev vince a notte fonda Bene Tsitsipas Norrie saluta contro Kotov

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Si chiude la seconda giornata del, ritardata anche a causa della pioggia caduta a Parigi. Lunedì positivo per l’Italia, con i successi di Jannik Sinner, Fabio Fognini e Matteo Arnaldi ed il ko combattutissimo di Mattia Bellucci con Frances Tiafoe,. Ma potrebbe essere anche la giornata dell’ultima volta di Rafa Nadal a Parigi, sconfitto da Alexander Zverev. Torniamo al maltempo, che ha fatto slittare ail match di Daniil, che ha faticato un bel po’ per avere ragione di Dominik Koepfer, chiudendo ben oltre la mezzaanche per suoi demeriti, ‘assopendosi’ un paio di volte tra terzo e quarto parziale; per lui al secondo turno Miomir Kecmanovic, che ha superato in quattro set Tiago Monteiro. Comodo il debutto di Stefanos, che ci mette meno di due ore e mezza per avere ragione di Marton Fucsovics per andare ad incrociare le armi con Daniel Altmaier, che ha vinto la battaglia campale con Laslo Djere.