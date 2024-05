Roland Garros Giulio Zeppieri supera nettamente Adrian Mannarino e si prende di forza il secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024)conferma il risultato 2023 al. Il tennista romano si impone al debutto 2024 controin una partita rivelatasi più semplice di quanto dicesse la classifica: 4-6 6-2 6-1 6-2 in due ore e mezza, con il transalpino, numero 20 del tabellone, che piano piano ha perso lo slancio del pubblico per poi mettere a nudo tutte le sue criticità nel gioco sulla terra rossa, con l’azzurro che ne ha approfittato per guadagnare ilcon uno tra Alexei Popyrin e Thanasi Kokkinakis. Pernon c’è la migliore delle partenze contro un giocatore che sulla terra di norma fa fatica. Una risposta di dritto perfetta permette adi andare subito in testa a condurre. Zeppo non sfrutta una palla del controbreak con un errore di rovescio, un po’ il suo leit motiv della prima frazione: ben diciannove gli errori nonti, conche viaggia indisturbato alla conquista del set.