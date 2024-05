Roland Garros 2024 Rafael Nadal | Deluso per la sconfitta ma fisicamente mi sentivo bene Prossimo obiettivo le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024) Risultato negativo ma buone sensazioni in campo perin occasione di quella che potrebbe essere la sua ultima partita della carriera al, torneo in cui ha trionfato ben 14 volte. Il maiorchino, molto sfortunato nel sorteggio, ha perso al primo turno in tre set contro il tedesco Alexander Zverev, probabilmente il giocatore più in forma del momento dopo il successo al Foro Italico e tra i grandi favoriti per il titolo nello Slam parigino sul rosso. “Non brutte sensazioni. Ho dimostrato innanzitutto a me stesso di essere pronto a qualcosa di più rispetto a quello che ho fatto alla fine, cioè perdere al primo turno. Ma è così, no? Quando non sei testa di serie, giochi contro un giocatore che è in ottima forma ed è uno dei migliori del mondo.