Roland Garros 2024 Matteo Arnaldi | Contento del livello che sto esprimendo sulla terra Sulle Olimpiadi…

(Di martedì 28 maggio 2024)ha battuto in quattro set il padrone di casa transalpino Arthur Fils, numero 29 del seeding, all’esordio neldi tennis: l’azzurro affronterà al secondo turno un altro francese, la wild card Alexandre Muller, che ha sconfitto nel match precedente Luca Nardi.ha commentato la vittoria su Fils in conferenza stampa. L’analisi della partita contro il transalpino: “Ci conosciamo bene tutti e due, quindi sia lui che io l’abbiamo preparata bene, credo che lui per un momento stesse giocando molto bene, tra fine secondo set ed inizio terzo stava giocando meglio di me. Poi sono stato bravo a stare attaccato lì, ed a riuscire a girare la partita a favore mio. Quindi credo che abbiamo avuto tutti e due momenti in cui era più sopra lui, momenti in cui ero più sopra io, secondo me sono stato bravo soprattutto nel quarto.

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Sascha Zverev hanno fatto il loro esordio (vincente), ora tocca a Novak Djokovic . Gli occhi in questa terza giornata di Roland Garros sono tutti per il tennista serbo, forse arrivato con così tanti punti interrogativi allo slam parigino solo nel 2019, quando poi ... sportface

È un Lorenzo Musetti soddisfatto e rilassato quello che si è presentato in conferenza stampa a Parigi, dopo la vittoria contro il colombiano Daniel Elahi Galan, nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2024. Sulla terra rossa francese, il carrarino (testa di serie n.30) si è imposto ... oasport

Roland Garros , primo turno : oggi tocca a Djokovic, impegnato contro il francese Herbert. Tre italiani in campo: Darderi, Zeppieri e Cobolli. Nole Djokovic è atterrato a Parigi con “basse aspettative ma grandi speranze”, come ha spiegato ai giornalisti in conferenza stampa. Ancora zero titoli nel ... ilveggente

Roland Garros 2024, si completa il primo turno. Djokovic vuole diradare le nubi con Herbert, primi test per Rune e Ruud. Quattro azzurri in campo - roland garros 2024, si completa il primo turno. Djokovic vuole diradare le nubi con Herbert, primi test per Rune e Ruud. Quattro azzurri in campo - Il roland garros ingrana le prime marce. Si chiuderà oggi (salvo pioggia) il primo turno dello Slam sulla terra, vedendo gli ultimi big al debutto a ... oasport

Nadal fuori al Roland Garros. “Ma non è un addio, ne riparliamo dopo le Olimpiadi” - Nadal fuori al roland garros. “Ma non è un addio, ne riparliamo dopo le Olimpiadi” - Parigi ha perso il suo Cesare, Rafael Nadal, alle 18.26 del 27 maggio 2024. Ma, almeno, il roland garros ha avuto la fortuna di poterlo salutare in campo, sul Suo campo, tributando l’ultimo omaggio al ... repubblica

Roland Garros 2024, Rafael Nadal: “Deluso per la sconfitta, ma fisicamente mi sentivo bene. Prossimo obiettivo le Olimpiadi” - roland garros 2024, Rafael Nadal: “Deluso per la sconfitta, ma fisicamente mi sentivo bene. Prossimo obiettivo le Olimpiadi” - Risultato negativo ma buone sensazioni in campo per Rafael Nadal in occasione di quella che potrebbe essere la sua ultima partita della carriera al roland ... oasport