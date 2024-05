Roland Garros 2024 Luciano Darderi debutta bene | regolato in tre set Hijikata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 28 maggio 2024)parteal. Sicuramente era favorito in questo suo esordio Slam a Parigi, ma non era scontato superare Rinkyin tre set con il punteggio di 6-3, 7-6(6), 6-1, gestendo moltoi momenti importanti dell’incontro e cancellando un set point nel tiebreak del secondo.mette subito un’impronta ben precisa, interpretando il match da vero e proprio terraiolo: colpi carichi, cerca sempre di allontanare dal campo il suo avversario, usa gli angoli ed è aggressivo in risposta nonostante la posizione lontana dal campo. Il break arriva subito e l’italo-argentino scappa sul 3-0, si fa riprendere sul 3-3 fondamentalmente per un passaggio a vuoto, ma riesce a riavvolgere subito il nastro e a breakkare nuovamente e vincere per 6-3 il primo parziale.