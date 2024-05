Roland Garros 2024 Errani infinita | netta vittoria su Schmiedlova e secondo turno conquistato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Saral’ha fatto ancora. Dopo i tre incontri di qualificazioni superati, la finalista dell’edizione 2012 del torneo supera anche l’esordio nel main draw del, sconfiggendo la n°54 del mondo Anna Karolinacon il punteggio di 6-3 6-2. Al termine di una lunga giornata condizionata dai rinvii per pioggia, l’azzurra classe ’87 scende in campo con le idee chiarissime e sfrutta al meglio le lente condizioni di gioco, imponedosi in meno di un’ora e mezza di gioco. Unaimportante, contro una giocatrice anche in ottima forma, essendo reduce dal trionfo nel WTA 125 di Parma dieci giorni fa. Sara consolida sempre più la sua posizione tra le prime 100 del ranking mondiale e si appresta ad affrontare alEmma Navarro, n°22 del seeding.