Roland Garros 2024 Elisabetta Cocciaretto rimonta ed elimina Beatriz Haddad Maia!

(Di martedì 28 maggio 2024)firma l’impresa in chiusura di giornata ed aldi tennisla testa di serie numero 13 del torneo di singolare femminile, la brasilianata e sconfitta con lo score di 3-6 6-4 6-1 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Al secondo turno per l’italiana ci sarà il match contro l’iberica Cristina Bucsa. Nel primo set l’azzurra salva quattro palle break (delle quali tre consecutive), ma lo strappo della brasiliana arriva a quindici nel quarto game. Ai vantaggi del quinto gioco, però,trova il controbreak e poi opera l’aggancio sul 3-3., però, toglie ancora la battuta all’azzurra nell’ottavo game, e nel nono, dopo aver annullato l’occasione del controbreak, incamera il parziale sul 6-3 dopo 46 minuti.