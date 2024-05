Roland Garros 2024 debutto Slam vincente per Darderi | sconfitto in tre set Hijikata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024)per Luciano, che bagna con una vittoria il suo. Il classe ’02 nativo argentino ma che rappresenta sin dagli anni dei tornei juniores i colori dell’Italia, ha giocato e vinto la sua prima partita in un torneo major, imponendosi con il punteggio di 6-3 7-6(6) 6-1 sul giapponese Rinky. Ora il tabellone concede all’azzurro di sognare: contro Griekspoor o McDonald, sul rosso, parte con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Parte forte l’azzurro, che conquista i primi tre games del match, salvo però subire la reazione dell’avversario che impatta sul 3-3 dopo aver realizzato il controbreak. Il settimo game è fondamentale: Luciano riesce in un momento poco brillante a mantenere il suo turno di servizio ai vantaggi e nel gioco sucessivo ha di nuovo tre occasioni consecutive per allungare, sfruttando la terza grazie a un errore del nipponico.