Roland Garros 2024 day 3 | l’incognita Djokovic fa il suo esordio 4 azzurri chiudono il primo turno

(Di martedì 28 maggio 2024) Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Sascha Zverev hanno fatto il loro(vincente), ora tocca a Novak. Gli occhi in questa terza giornata disono tutti per il tennista serbo, forse arrivato con così tanti punti interrogativi allo slam parigino solo nel 2019, quando poi perse contro Marco Cecchinato nei quarti di finale. Fa quasi impressione sottolineare come il più vincente della storia, un tennista in grado soltanto lo scorso anno di aggiudicarsi 3 tornei dello Slam su 4, non sia riuscito in questi primi cinque mesi di stagione a raggiungere una singola finale sul circuito maggiore. Anche la scorsa settimana a Ginevra, pur avendo raggiunto l’obiettivo minimo di mettere qualche partita sulle gambe, le prestazioni hanno lasciato una marea di dubbi e le parole proferite in conferenza stamp ancor di più.