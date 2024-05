Roland Garros 2024 Cocciaretto show | rimonta Haddad Maia e vola al secondo turno

Ventisette giorni dopo l’ultimo match giocato, a Madrid, Jannik Sinner è tornato in campo a Parigi e lo ha fatto con una vittoria. 6-3 6-3 6-4 il punteggio con cui ha sconfitto Chris Eubanks in poco più di due ore, in un match mai in discussione ma utile per fare il punto della situazione sulle ... sportface

Nadal: "Ultimo Roland Garros Non so. Ho fatto l'impossibile per esserci" - Nadal: "Ultimo roland garros Non so. Ho fatto l'impossibile per esserci" - Ai punti, alcuni straordinari, di Rafael Nadal il Philippe Chatrier ha esultato, con gli occhi lucidi, sapendo che le cose belle hanno una fine. Il match dell'addio… Leggi ... informazione

Roland Garros, gioia Cocciaretto in serata: eliminata Haddad Maia - roland garros, gioia Cocciaretto in serata: eliminata Haddad Maia - Elisabetta Cocciaretto mette la sesta e chiude una giornata ricca di successi azzurri in quel del roland garros. La giocatrice anconetana ha superato con in rimonta Beatriz Haddad Maia con il ... tennisitaliano

