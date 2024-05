Roland Garros 2024 Cocciaretto elimina Haddad Maia | Ho pianto a fine primo set le lacrime mi hanno aiutato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Sorride e ha motivi per farlo Elisabettache nella notte hato per 3-6 6-4 6-1 la brasiliana Beatriz, n.14 del ranking e 13 del seeding, alturno del. “Giocare su questi campi è un sogno – ha detto nel corso della conferenza stampa – . Quando è uscito il tabellone ero a Rabat e il mio allenatore mi ha detto ‘ti piace proprio giocare con le mancine’. Allanon ci avevo pensato… mi son detta ‘tostarella’. Anche lei fortissima e anche lei mancina. La chiava della partita è stata il saper accettare le difficoltà. Quest’anno a volte mi sono un po’ persa perché non accettavo l’idea di dover fare fatica e che l’avversaria mi recuperasse – ha aggiunto la numero 51 al mondo -. Invece bisogna entrare in campo nell’ottica che tutte siamo lì per vincere e le difficoltà fanno parte del gioco.