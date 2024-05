Roland Garros 2024 avanti le favorite | tutto facile Sabalenka e Rybakina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) Terza giornata die – nonostante la tanta pioggia – caduta – anche il tabellone femminile si è allineato al secondo turno con leche vannosenza troppi problemi. Arynasullo Chatrier ha fatto un sol boccone di Erika Andreeva, alla quale ha lasciato soltanto tre games. Ci pensa la più quotata delle due sorelle, Mirra, a portare un successo alla famiglia, superando la statunitense Bektas per 6-2 6-3. In mattinata aveva esordito l’altra chiara favorita per raggiungere la semifinale della parte bassa, ovvero Elena: la kazaka ha come al solito rischiato di compromettersi un po’ la vita nel finale, ma alla fine ha chiuso 6-2 6-3 contro la belga Minnen. IL TABELLONE AGGIORNATO Sullo Chatrier è andata in scena anche l’ultima di Alizé Cornet sul circuito WTA.