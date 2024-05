Roland Garros 2024 arriva la pioggia | slittano Darderi e Zeppieri gli aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 28 maggio 2024) A Parigila. Sui campi delil programma della terza giornata, nella quale si concluderanno i primi turni sia maschili che femminili, non comincerà alle ore 11. Infatti i campi sono coperti dai teloni e le previsioni non sono delle migliori. Per il momento non si comincerà a giocare prima delle ore 11:30, ma il tutto sembra molto ottimistico. Oggi scenderanno in campo quattro italiani: Luciano, Giulio, Flavio Cobolli e Sara Errani. Ovviamente sul Philippe Chatrier e sul Suzanne Lenglen si continuerà a giocare senza problemi visto che i due campi principali sono dotati di tetto. Vi aggiorneremo sull’evoluzione del meteo e sulle decisioni che andranno prendendo gli organizzatori del secondo slam stagionale.