Robur al fotofinish su Recanati

(Di martedì 28 maggio 2024) È unaOsimo indomita e senza paura, quella che riesce a battere la Svethiaaldi gara 3 dei playoff della C. Ora lo score dice che la compagine di coach Castracani è di nuovo in vantaggio nella serie e avrà due match point nelle prossime sfide in programma. Un derby, quello di domenica scorsa a Osimo, che ha visto David e soci quasi sempre condurre nel punteggio, senza però mai riuscire a scavare il solco contro un’avversaria attenta e sempre pericolosa, anche grazie a una panchina ben fornita. Il tecnico dei "senza testa" trova punti pesanti dai due leader del gruppo, Dubois e Tibs (rispettivamente 22 e 21 punti), ma anche soluzioni importanti dal play Lasagna, sempre pronto a trovare bei canestri ogni volta che è chiamato dalla panchina.