Rivoluzione nella manutenzione della piscina - Robot Degrii Zima Pro (2024) - rivoluzione nella manutenzione della piscina - Robot Degrii Zima Pro (2024) - Il primo robot per piscina wireless è dotato di avanzate tecnologie per una pulizia efficiente e intelligente Il mondo della manutenzione delle piscine sta attraversando un periodo di grandi cambiamen ... adnkronos

easyJet, crescono gli utili nel primo semestre - easyJet, crescono gli utili nel primo semestre - Rinnovamento della Flotta e manutenzione Nel 2024, easyJet riceverà 16 nuovi aeromobili della famiglia A320neo, tutti alimentati da motori CFM. Inoltre, è stato concordato l'acquisto di un impianto di ... advtraining

Governo, via libera del Cdm al decreto Salva-Casa. Il ministro Salvini: “Una rivoluzione liberale” - Governo, via libera del Cdm al decreto Salva-Casa. Il ministro Salvini: “Una rivoluzione liberale” - Nel testo "non c'è la cosiddetta norma salva-Milano per alcune ristrutturazioni edilizie del capoluogo lombardo. L'idea del titolare delle Infrastrutture, già condivisa con il sindaco Giuseppe Sala, è ... rtl