Ritrovo emozionante a Sticciano | ex compagni del Liceo Marconi di Grosseto festeggiano 50 anni dalla maturità

(Di martedì 28 maggio 2024) Nella cornice di un agriturismo di, un bel gruppo di exdelScientifico "Guglielmo" di, quasi tutti delle sezioni B, C e D, si sono incontrati per festeggiare i cinquantadal conseguimento della. Era rappresentato anche il corpo docente dell’epoca con l’insegnante di matematica, la Professoressa Erminia Bongiorno tornata da Castiglione dello Stiviere dove ha concluso la sua carriera come dirigente scolastica. Erano presenti Banci Sandra, Benvenuti Sandra, Bigiarini Lea, Calabresi Arabella, Campinotti Flavio, Carletti Stefano, Carnazza Paolo, Casini Leonardo, Cini Mauro, Di Benedetto Maria, Discepoli Alfredo, Emiliani Gi, Fadini Paolo, Falchi Paolo, Fidecicchi Grazia, Freschi Maurizio, Frollà Gaetano, Ghini Antonella, Guidi Angelo, Lavagni Alessandro, Lenzi Franca, Longobardi Gaetano, Lucherini Roberta, Magnanelli Massimo, Massai Dino, Mazzolai Ilo, Monaci Alessandro, Morandini Marco, Orsini Fulvia, Piccini Luigi, Piccolotti Tiziana, Pierini Pierina, Rombai Valeria, Sabatini Maria e Spinatelli Plinio.

