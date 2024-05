Rinnovo Rabiot Giuntoli vuole incontrarlo | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 28 maggio 2024) La Juve evogliono incontrareper trovare l’accordo suldi contratto in scadenza a fine giugno Un fattore importante per trovare l’accordo per ilpotrebbe averlo Thiago Motta che conha condiviso 5 anni al Psg. Molto dipenderà dalle offerte che il francese potrebbe ricevere in questi giorni dai top club. L’ingaggio diè pesante .