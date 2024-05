Ringraziamento alla chirurgia vascolare

(Di martedì 28 maggio 2024) La famiglia Boschi di Pistoia ci scrive per esprimere, attraverso le nostre pagine, la propria gratitudine nei confronti dei medici e degli infermieri che si sono prodigati nelle cure verso la loro cara Marina Fanti. "Mia moglie non ce l’ha fatta – ci ha detto il marito – anche se ha lottato tanto, e siamo tutti molto provati dal dolore, ma abbiamo molto apprezzato la professionalità e la gentilezza dimostrate verso di lei da tutto il personale, medico e infermieristico, del reparto didell’ospedale San Jacopo. Da parte di tutti noi un particolare pensiero di gratitudine va al dottor Piero Frosini. L’umanità dimostrata da tutti nei confronti di Marina e nei nostri, è stata per noi un grande conforto".

