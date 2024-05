Rinascita Nuova A2 maratona con tante big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) In attesa della calda estate del mercato, con molte conferme in vista in casa Rbr, è arrivato il momento di capire i contorni dellaA2. Formula e svolgimento della stagione che verrà. I due gironi e l’orologio hanno lasciato scontente, troppe società, ma anche i numerosi tifosi, costretti a toccare con mano come la differenza di qualità nelle squadre di fascia media dei due raggruppamenti abbia compromesso spesso e volentieri l’equità competitiva. In sintesi, salvezza fin troppo agevole e playoff per alcune formazioni in difficoltà in un raggruppamento, playout per team di gran qualità nell’altro. Dall’anno prossimo le cose cambieranno. Le venti squadre si scontreranno in andata e ritorno, dunque in 38 partite. Tantissime, forse troppe, ma di certo tutte resteranno sullo stesso piano.