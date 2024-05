Rimini Sala ai titoli di coda Ma potrebbe essere un arrivederci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Quindici presenze, quasi 900 minuti in campo. Da fine gennaio in poi. Jacopoarchivia, almeno per ora, la sua esperienza al. Ai tre mesi e mezzo con addosso la maglia a scacchi ancora non si sa se ne seguiranno altri. Esisteva, infatti, un’opzione per il rinnovo che è stata archiviata cammin facendo. "Sono cambiati i termini durante la stagione – si limita a dire il centrocampista bergamasco – Con la società ci siamo lasciati pensando, se ci sarà modo, di riparlarne nei prossimi giorni. La priorità del club in questo momento era l’allenatore. Io tra un mese sono libero. Vedremo. Intanto li ringrazio di avermi dato la possibilità di rimettermi in gioco. Ho cercato di fare il massimo, aiutato anche da un allenatore, mister Troise, che ha sempre riposto in me tanta fiducia".