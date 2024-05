Riforme | siparietto La Russa-Cattaneo poi da presidente ‘sponda’ a senatori a vita Rpt

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) –nell’Aula del Senato, mentre si discutono gli emendamenti sull’art. 1 del ddl Casellati al premierato, articolo che prevede il taglio dei. Quando si alza la senatrice Elena, uno dei 5in carica, per prendere la parola, La, appena arrivato per presiedere l’Aula, dopo qualche istante interviene, chiedendo di non disturbare l’intervento in corso: “Una volta che abbiamo l’onore di poterla sentire, la sentiamo molto volentieri”, dice dunque rivolto a. Parole che l’opposizione trova poco opportune, ritenendole ironiche. Una lettura che Laassicura errata: “Nessuna ironia, era deferente”, dice tra le proteste dai banchi della sinistra e del M5S e gli applausi della maggioranza.

