(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Dovrebbe chiudersilala seduta d’, in, dove sono in corso i voti degli emendamenti al ddl. E’ quanto fa sapere il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, a margine dei lavori. “Non andremo oltre la giornata -ha spiegato- potremmo andare fino alle sei di mattina, ma ho dato come indicazione di massima la giornata di oggi”. L'articolo CalcioWeb. .

“Cosa dovrei fare io secondo lei? Dove dovrei andare, secondo lei, signora ministra? Casellati non può permettersi di rivolgere quel gesto a un qualsivoglia componente di questa assemblea, si vergogni“. Momenti di caos e tensione al Senato quando la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati , ex ... ilfattoquotidiano

La seduta del Senato è stata sospesa per il caos creatosi in aula a seguito di un gestaccio della ministra Maria Elisabetta Casellati nei riguardi del capogruppo di Iv Enrico Borghi, che stava intervenendo su un emendamento. Borghi stava criticando la ministra Casellati che parlando ... quotidiano

(Adnkronos) – Non cala la tensione in Senato , dove si discute di premierato e Senato ri a vita. "La ministra Casellati non può permettersi di rivolgersi con quel gesto, si vergogni signora ministra, si vergogni", dice il Senato re Enrico Borghi , capogruppo di Italia Viva, a un certo punto del suo ... webmagazine24

Premierato, aboliti i senatori a vita: ok al primo articolo. Bagarre e seduta sospesa durante i lavori a Palazzo Madama - Premierato, aboliti i senatori a vita: ok al primo articolo. Bagarre e seduta sospesa durante i lavori a Palazzo Madama - «Qui, in questa aula, il governo è ospite, sta qui perché ha ricevuto la fiducia dal senato». La ministra casellati ha chiesto a sua volta di intervenire, ed ha preso la parola con tono concitato: «A ... ilmattino

Riforme: Aula Senato impegnata su ddl Casellati, prevista chiusura entro mezzanotte - Riforme: Aula senato impegnata su ddl casellati, prevista chiusura entro mezzanotte - Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Dovrebbe chiudersi entro la mezzanotte la seduta d'Aula, in senato, dove sono in corso i voti degli emendamenti al ddl casellati. E' quanto fa sapere il presidente di Palaz ... lanuovasardegna

Premierato, ok ad articolo 1 ddl: stop a senatori a vita - Premierato, ok ad articolo 1 ddl: stop a senatori a vita - Intanto però oggi il senato ha approvato, per alzata di mano, l'articolo 1 del premierato, che abroga la facoltà del presidente della Repubblica in carica di nominare fino a un massimo di 5 senatori a ... rainews