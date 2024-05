Riforma giustizia, Nordio e Mantovano al Colle per la separazione delle carriere. In Cdm una riforma soft - riforma giustizia, Nordio e Mantovano al Colle per la separazione delle carriere. In Cdm una riforma soft - Un passaggio obbligato dal protocollo, si dirà. Ma di grande significato politico. Questa sera il ministro della giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano saliranno ... ilmattino

Vitaliano Esposito: «Le carriere di giudici e pm devono essere separate. Le toghe devono cambiare mentalità» - Vitaliano Esposito: «Le carriere di giudici e pm devono essere separate. Le toghe devono cambiare mentalità» - Vitaliano Esposito ha indossato la toga per quasi cinquant’anni (dal 1963 al 2012) raggiungendo il vertice della gerarchia della magistratura e andando in pensione da procuratore generale ... ilmessaggero

GIUSTIZIA E POLITICA/ Separazione delle carriere, qualcuno dica a Scarpinato & co. che la Resistenza è finita - giustizia E POLITICA/ Separazione delle carriere, qualcuno dica a Scarpinato & co. che la Resistenza è finita - L'Anm continua a non volere la separazione delle carriere, l'ex pm e on. Scarpinato (M5s) difende la "anomalia italiana". Ma l'anomalia sono loro ... ilsussidiario