Rifiuti smaltiti illecitamente e corruzione 12 arresti VIDEO

(Di martedì 28 maggio 2024) AGI -industrialiin un impianto nel Napoletano. Un'inchiesta dei carabinieri del Noe partenopeo ha portato, tra le province di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno, all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 indagati a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di, furto aggravato ai danni della Città metropolitana di Napoli e. L'ordinanza cautelare emessa dal gip di Napoli arriva dopo circa sei mesi di un'inchiesta basata anche su intercettazioni di conversazioni,riprese e pedinamenti, aperta nel gennaio 2023 dopo segnalazioni della S.A.P.NA. s.p.a., società interamente partecipata dalla Città metropolitana di Napoli che gestisce il ciclo integrato deisolidi urbani della area metropolitana del capoluogo campano.

