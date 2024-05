Rifiuti Roma – Giannini e Stefanoni Lega | Ancora un no al Biodigestore a Casal Selce anche oggi al fianco degli inascoltati

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 28 maggio 2024) “Esprimiamouna volta netta contrarietà alla realizzazione deldi, ecco perché abbiamo partecipatopomeriggio alle ore 15 a una manifestazione davanti al Campidoglio insieme a cittadini e comitati locali per ribadire la ferma opposizione alla costruzione di questo maxi impianto da 120 mila tonnellate dil’anno che rischia di distruggere per sempre l’ecosistema della zona Ovest di, distante un tiro di schioppo dalla già martoriata Valle Galleria, dove per anni ha avuto sede la discarica più grande d’Europa, Malagrotta“. Così in una nota Danielee Agnese, rispettivamente dirigente regionale e coordinatrice Municipio XIII della. “La manifestazione di– proseguono – è stata un’ulteriore occasione per esprimere un ulteriore no verso un progetto che rischia di avere gravi ripercussioni sull’ambiente, sulla salute e sulla qualità della vita dei residenti.