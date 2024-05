Rievocazione del Volo del ciuco a Empoli campanile illuminato e molte novità Ecco il programma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Sabato volerà per la 543esima volta daldella Collegiata di Sant’Andrea. Una lunga tradizione che adfa rima con identità e radici. Ildelquest’anno si presenta con numerosepreparate dall’associazione Compagnia di Sant’Andrea-del. La prima: la manifestazione prenderà il via per le strade del centro storico già dal mattino, per andare avanti tutto il giorno, fino all’evento clou. Dalle 10 in piazza Farinata degli Uberti saranno allestiti stand con giochi antichi in legno e mestieri medievali ai quali potranno partecipare sia i grandi che i piccini. Ci sarà anche la possibilità di fabbricare un piccolo ciuchino. Saranno fatte anche letture a tema medievale. Nel pomeriggio, dalle 16, spazio al Giullar cortese, trampolieri itineranti e sbandieratori.