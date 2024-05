Ricoverata al Niguarda Attraversa sulle strisce | viene investita due volte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024)da due auto mentrela strada, paura per una donna. Una 55enne di Casalpusterlengo è finita in ospedale, con traumi importanti, dopo essere stata, da due auto, ieri alle 13.55. L’incidente è stato segnalato lungo via Garibaldi di Casalpusterlengo, il tratto di via Emilia chela città, quasi all’incrocio con via Matteotti, viale della stazione ferroviaria. Le responsabilità restano al vaglio della polizia locale, impegnata sia nei rilievi di rito che nella gestione della viabilità, finita inizialmente nel caos. Per gestirla, sono arrivati in supporto anche i carabinieri. Per soccorrere la donna, rimasta a terra, cosciente, è stato necessario far intervenire sia l’automedica che un’ambulanza della Croce casalese, ma anche l’elisoccorso di Milano, atterrato vicino allo scalo ferroviario.