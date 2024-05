Richard Dreyfuss colpisce ancora e se la prende con i genitori dei bambini transgender Barbra Streisand e il #MeToo

Richard Dreyfuss accusato di sessismo e omofobia per un intervento a una proiezione di Lo squalo - richard dreyfuss accusato di sessismo e omofobia per un intervento a una proiezione di Lo squalo - Una proiezione di Lo squalo di Steven Spielberg non è andata come previsto sabato scorso al Cabot Theatre di Beverly, in Massachusetts. badtaste

Lo Squalo, Richard Dreyfuss accusato di sessismo e omofobia: il pubblico esce dalla sala - Lo Squalo, richard dreyfuss accusato di sessismo e omofobia: il pubblico esce dalla sala - Le parole sessiste e omofobe di richard dreyfuss hanno spinto parte degli spettatori ad andarsene e gli organizzatori a prendere le distanze ... bestmovie

Richard Dreyfuss travolto dalle critiche per i commenti "sessisti, transfobici e omofobi" a un evento - richard dreyfuss travolto dalle critiche per i commenti "sessisti, transfobici e omofobi" a un evento - L'attore richard dreyfuss ha partecipato a una proiezione del film Lo Squalo e la sua apparizione ha scatenato una marea di critiche. movieplayer