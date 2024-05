Ricette estive per un’estate travolgente | Gianni Cocco per MOGI

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 28 maggio 2024) Tra poche settimane, ogni angolo della città sarà pervaso dal profumo inebriante di gelsomino e magnolia, annunciando l’arrivo della tanto attesa estate. Con questo pensiero in mente,ha creato due deliziose bevande per accompagnarvi durante i mesi caldi. Siamo entusiasti di presentarvi le nostre nuove creazioni gourmet, ideali per le vostre pause: Delizia al Caramello ed Elisir alla Mandorla. Delizia al Caramello Questa bevanda è una perfetta fusione di caffè espresso, latte cremoso e caramello salato. Delizia al Caramello unisce l’intensità del caffè con la dolcezza avvolgente del caramello salato, offrendo un’esplosione di sapori audaci ma rinfrescanti. Da gustare fredda, è la scelta ideale per un momento di piacere e relax durante le giornate