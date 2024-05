Ribaltone Elly | addio al soldato Letta La segretaria diventa pacifista

(Di martedì 28 maggio 2024) Ladel PdSchlein prende posizione sulle parole del numero uno Nato Jens Stoltenberg, che aveva teorizzato l'utilizzo delle armi consegnate all'Ucraina per colpire obiettivi sul territorio russo. Un ragionamento, quello di Stoltenberg, cui il governo italiano, immediatamente nei vicepresidenti del Consiglio Tajani e Salvini e poi anche nella premier Meloni, aveva espresso una posizione contraria. Sul lato della sinistra, se il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte aveva con tempestività criticato il Segretario Generale dell'Alleanza Atlantica, si notava tra sabato e domenica la mancanza di una sortita in merito da parte della numero uno dem. Arrivata ieri, nelle edicole, in un'intervista al Corriere della Sera. A domanda specifica, Schlein risponde: «Noi siamo per sostenere il diritto di Kiev a difendersi dall'invasione criminale di Putin che sta bombardando senza scrupoli obiettivi civili in Ucraina.

Non l’avranno vista arrivare ma probabilmente non la vedranno nemmeno sparire. Verrà un giorno che la Schlein , all’improvviso, mollerà il partito per rigetto di trapianto. Difficilmente Conte l’accoglierà nel suo partito personale, seppur furbamente senza il suo nome nel simbolo , pertanto la ... thesocialpost

Meloni sbandiera i risultati sul Pnrr e attacca la sinistra. Schlein risponde per il rime. Ecco il duello ma solo a distanza - Meloni sbandiera i risultati sul Pnrr e attacca la sinistra. Schlein risponde per il rime. Ecco il duello ma solo a distanza - Si punzecchiano a distanza perché con molta probabilità il duello televisivo non ci sarà . Giorgia Meloni ed elly Schlein avrebbero voluto ... notizie.tiscali

Giorgia Meloni rivede i suoi obiettivi alle europee, il nervosismo di FdI per la campagna e le liste di sconosciuti - Giorgia Meloni rivede i suoi obiettivi alle europee, il nervosismo di FdI per la campagna e le liste di sconosciuti - Meloni ridimensiona gli obiettivi per le europee e in Fratelli d’Italia nascono i primi dubbi sulla campagna elettorale e sulle liste. ilriformista

Schlein al test del 20%. La fronda Pd inquieta: "Dovremo tenercela..." - Schlein al test del 20%. La fronda Pd inquieta: "Dovremo tenercela..." - «Meno gente va a votare, più forte andremo noi». Gli analisti elettorali del Pd lo dicono chiaro: con l'astensionismo, che si preannuncia assai alto, elly Schlein ha solo da guadagnare. ilgiornale