Resident Evil | remake di Code Veronica e Zero in arrivo?

(Di martedì 28 maggio 2024) Dusk Golem rincara la dose: idiin lavorazione non riguarderebbero il primo capitolo, bensìLa credibilità di Dusk Golem è stata messa a dura prova di recente con le informazioni contestuali aggiunte ai suoi post da altri utenti, ma non per questo l’insider intende fare marcia indietro suidi: nello specifico, quelli in lavorazione riguarderebbero, prequel del primo capitolo nato su GameCube. La stessa Capcom ha confermato di voler dare una nuova mano di vernice ad altri titoli nella serie. I leak hanno alzato il tiro portando il totale di giochi simultaneamente in sviluppo a quota cinque, e Dusk Golem è stato(/a?) ben felice di silurare due possibili titoli.

