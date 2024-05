Regolamento playoff Serie A1 2023 2024 | come funzionano la formula

(Di martedì 28 maggio 2024) IldeidellaA1di basket, con tutto quello che c’è da sapere sulla post season. Tutto pronto per la fase più entusiasmante del campionato, con le otto migliori formazioni della stagione regolare pronte a darsi battaglia per il tricolore.di consueto, le squadre si affronteranno secondo lo schema 1°-8° (e quindi Virtus Bologna-Tortona), 2°-7° (Olimpia Milano-Trento), 3°-6° (Brescia-Pistoia) e 4°-5° (Venezia-Reggio Emilia). Tutte lesi giocheranno al meglio delle cinque partite: quindi, ad aggiudicarsi i quarti di finale, le semifinali e la finale, e quindi il tricolore, saranno le squadre che arriveranno per prime a vincere tre partite nelle rispettive. TABELLONE E ACCOPPIAMENTIRISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON Un altro aspetto molto importante da tenere in considerazione è il vantaggio ambientale di cui godono le squadre meglio piazzate nella stagione regolare, che giocheranno in casa le prime due partite e l’eventuale gara-5, regola che si applica a tutte le fasi.

