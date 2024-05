Regolamento Carrarese-Benevento | come funziona la semifinale playoff

(Di martedì 28 maggio 2024) Ildi: eccoladeidi Serie C 2023/2024. Ci si gioca tantissimo in questa sfida in gara di andata e ritorno che mette di fronte due formazioni giunte entrambe al terzo posto del rispettivo girone, e arrivate fino alle Final Four grazie alla vittoria, rispettivamente, contro Juventus U23 e Torres. Ladeisi svolgedetto mediante un doppio confronto in gara di andata e ritorno: non sono previste teste di serie, è stato effettuato un sorteggio che ha stabilitol’andata si disputerà allo Stadio dei Marmi e il ritorno al Vigorito. Qualora ci fosse una situazione di parità per quanto riguarda i gol segnati tra le due squadre tra andata e ritorno, si giocheranno i due canonici tempi supplementari da 15 minuti ciascuno al ritorno, in caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore per stabolire la qualificata in finale.

Pronostico Carrarese-Benevento, Under oppure Over Cosa dicono le quote - Pronostico carrarese-benevento, Under oppure Over Cosa dicono le quote - Le due squadre sono reduci da un sofferto passaggio del turno in questi avvincenti playoff di Serie C I playoff di Serie C entrano sempre più nel vivo con le partite della Final Four. Oltre ad Avellin ... corrieredellosport

Carrarese – Benevento: diretta live e risultato in tempo reale - Carrarese – Benevento: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Carrarese - Benevento di Martedì 28 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale di andata dei playoff di Serie C ... calciomagazine

Parlato: "Ai playoff chi entra prima è avvantaggiato. Il Vicenza sta meglio delle altre” - Parlato: "Ai playoff chi entra prima è avvantaggiato. Il Vicenza sta meglio delle altre” - Playoff di Serie C arrivati alle semifinali con Avellino-Vicenza e carrarese-benevento che scenderanno in campo domani sera come gare d'andata. Per analizzare il momento finale del torneo ha ... tuttoc