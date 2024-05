Register 4 ore di sciopero e presidio con assemblea pubblica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Firenze, 28 maggio 2024 – Sono tornati di nuovo in piazza e hanno scioperato per quattro ore i lavoratori di, azienda del settore digitale, con un centinaio di dipendenti, che - accusa la Rsu - sta 'de localizzando' il lavoro, assumendo programmatori in Romania (dalle 25 alle 40 persone). «Il tentativo da parte dell’azienda di esternalizzare alcune mansioni - spiega la Rsu - prevede di far assumere, per conto della controllante Team.blue, lavoratori in Romania che svolgono esattamente le stesse funzioni di quanti assunti in Italia, con la differenza sostanziale di avere salari e diritti differenti, inferiori». Di qui la protesta decisa dai lavoratori, che dopo gli scioperi di quattro ore del 16 aprile e del 13 maggio scorso, hanno di nuovo incrociato le braccia oggi, 28 maggio, sempre per quattro ore, e organizzato unconin viale Giovine Italia a Firenze, davanti alla sede dell'azienda.