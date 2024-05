Regione Liguria le opposizioni chiedono le dimissioni di Toti | caos in aula Fuori dal palazzo la protesta dei cittadini

Genova, 14 maggio 2024 - “Toti si dimetta , le funzioni pubbliche vanno svolte con disciplina ed onore ”. È questo, in sintesi, l’intervento di Roberto Centi , della Lista Sansa, oggi in consiglio regionale. “Non è vero che il Paese si ferma se vengono meno coloro che hanno ricevuto un avviso di ... lanazione

'Trovati Pfas in tutta Italia, ma il 70% dei test avviene in sole 4 regioni del Nord'. E in Molise e Calabria mai nessun controllo - Come si spiega nel report, "più una Regione fa controlli e utilizza strumenti all'avanguardia (... Di fatto, Basilicata (31%), Veneto (30%) e Liguria (30%) sono le regioni con la più alta percentuale di ... ilfattoquotidiano

Niente ciclabile sulla passerella, Scullino: "Ventimiglia esce dalla Ciclovia Tirrenica" ( - ... dopo l'abbandono del progetto dell'Amministrazione Scullino, il primo nodo che viene al pettine è quello della Ciclovia Turistica Tirrenica, un progetto europeo al quale la Regione Liguria partecipa ... sanremonews