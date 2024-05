Regione Lazio Consorzio industriale del Lazio il neo commissario Trequattrini in commissione Sviluppo

(Di martedì 28 maggio 2024) Il neodeldel, il professor Raffaele, è stato il protagonista di una lunga audizione in seno allaeconomico del Consiglio regionale, impegnata ad operare un’analisi su quello che ci accinge a fare ilregionale, in primis la revisione del suo Statuto. Per il presidente della L'articolo Temporeale Quotidiano. .

Granchio blu sei cotto. Parte da Rimini l’azione per promuovere l’uso del crostaceo in cucina - Granchio blu sei cotto. Parte da Rimini l’azione per promuovere l’uso del crostaceo in cucina - Ideata da Legacoop Agroalimentare e Cooperativa Casa del Pescatore, prevede di inserire dei menù a tema nei ristoranti e negli hotel della Riviera, ma anche la vendita di un sugo già pronto da gustare ... ilrestodelcarlino

Al Francioni la partita della solidarietà: 5- 1 per la squadra dell'amministrazione contro la polizia di Stato - Al Francioni la partita della solidarietà: 5- 1 per la squadra dell'amministrazione contro la polizia di Stato - Entrambe sono scese in campo per l'evento sportivo organizzato da Sos Villaggi dei bambini, che ha avuto il patrocinio di Comune e Provincia e del consorzio degli industriali del lazio. La vittoria è ... latinatoday

Cooking Quiz 2024: premiati i campioni nazionali al Teatro Olimpico di Roma. L'IIS “C. Urbani” di Porto Sant’Elpidio nella top ten - Cooking Quiz 2024: premiati i campioni nazionali al Teatro Olimpico di Roma. L'IIS “C. Urbani” di Porto Sant’Elpidio nella top ten - Mercoledì si è conclusa con grande successo l’ottava edizione del Cooking Quiz, il progetto didattico ideato da Plan Edizioni in collaborazione con Peaktime Marketing & Comunicazione riservati agli ... viverefermo