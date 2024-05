Recodi nuovo piano di crescita | più collaboratori una sede più ampia e macchinari all’avanguardia

(Di martedì 28 maggio 2024) Palosco. Undiper, azienda leader nella progettazione e realizzazione di pavimentazioni industriali in resina e calcestruzzo: dopo il consolidamento delladi fatturato nel 2023 (+36% sul 2022), l’obiettivo è quello di rafforzarsi e potenziarsi, mettendo le basi per un progetto di espansione che si declina in investimenti su persone, immobili ed attrezzature. Un progetto che si svilupperà nel biennio 2024-2025, con latrainata dall’acquisizione di nuove commesse che hanno portato l’azienda a investire sull’attrazione di nuovi talenti, sulla riorganizzazione delle sedi, sull’ampliamento delle infrastrutture e sull’integrazione di nuovi. L’impegno principale è quello nella selezione del personale, attraverso due strategie complementari: investire sugià presenti in azienda, con progetti di formazione e gestione della conoscenza che mirano a migliorare anche la comunicazione interna, ed attrarre dal mercato nuovi profili.

