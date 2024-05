Realme Narzo N65 | ufficiale in India con display a 120 Hz

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 28 maggio 2024)N65 èincon refresh rate a 120 Hz e processore MediaTek Dimensity 6300ha ufficialmente presentato il nuovoN65 per il mercatono. Si tratta di uno smartphone di fascia media che punta su unfluido, un processore capace e una batteria generosa. Vediamolo nel dettaglio.N65:fluido e design moderno IlN65 sfoggia un ampio schermo LCD da 6.67 pollici con risoluzione HD+ (720×1604 pixel). Il punto forte è sicuramente il refresh rate a 120 Hz, che garantisce un’esperienza di visualizzazione scorrevole e reattiva, perfetta per giocare o navigare nei menu. A questo si aggiunge un touch sampling rate a 240 Hz per una risposta ancora più immediata ai comandi touch.