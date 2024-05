Real Madrid | ‘Ho tanta passione ma non sono ossessionato’

(Di martedì 28 maggio 2024) 2024-05-28 16:30:54 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il tecnico del, Carlo Ancelotti, afferma che la chiave del suo successo è che gli piace il suo lavoro ma non è ossessionato dal gioco. Il 64enne è pronto a guidare i Los Blancos in un’altra finale di Champions League mentre il club insegue il 15esimo titolo da record quando incontrerà il Borussia Dortmund sabato a Wembley. Ancelotti ha avuto una brillante carriera da allenatore, vincendo quattro titoli di Champions League insieme a Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A. Forse è per questo che rimane così calmo e concentrato sulla linea laterale, sapendo di aver vinto quasi tutto ai massimi livelli.

