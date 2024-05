Ravenna l’addio ? del dg Claudia Zignani | Lasciamo una società sana Non ho rimpianti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024), ne è valsa la pena affrontare questa avventura da dg deldell’ultimo decennio? "Assolutamente sì, sono felicissima di avere avuto questa opportunità e, se mi chiedessero di rifarlo, accetterei". Come ne esce dal punto di vista professionale e umano? "Sono cresciuta molto professionalmente; venivo da un altro settore e, dopo questi anni, sono in grado di confrontarmi con professionisti con cui mai avrei pensato di interagire. Umanamente ho conosciuto tantissime persone, ognuna delle quali, nel bene o nel male, mi ha lasciato qualcosa". C’è differenza fra bilancio economico e bilancio sportivo? "Sì. Ogni anno si è fatto un budget economico e, su quello, si è costruita la squadra. Qualche volta, il risultato sportivo ha coinciso col budget economico; altre volte, purtroppo, non si è verificato.