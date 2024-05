Rave party a Reggio Emilia | il blitz dei carabinieri sventa la festa abusiva nei boschi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Gualtieri (), 28 maggio 2024 – Era tutto pronto per dare vita a un piccolonella Bassa reggiana: c’erano 8 casse amplificate, luci stroboscopiche, un generatore di corrente, un computer portatile, una console da dj e due amplificatori. Ma idi Guastalla – con il supporto degli agenti della polizia stradale – hanno sequestrato tutto il materiale trovato in un bosco di Santa Vittoria di Gualtieri, in provincia dindo il tentativo dida parte di otto giovani che si erano radunati in quell’area. Oltre al sequestro di tutta la strumentazione idonea a dare il via al, le forze dell’ordine hanno scoperto anche variegate sostanze stupefacenti tra cui 14 dosi di chetamina, 13 pastiche di ecstasy, 2 grammi di Mdma e una trentina di grammi tra eroina, cocaina, hashish e marijuana.