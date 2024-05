Rateizzazione delle cartelle esattoriale | tutto quello che c’è da sapere

(Di martedì 28 maggio 2024) Debiti con il fisco: ecco come chiedere unaesattoriali. L’AgenziaEntrate ha pubblicato sul proprio sito e suentrate Riscossione, una guida con le istruzioni su come fare per ottenere la possibilità di pagare a rate. Leggi anche: Attenzione: nuova truffa AgenziaEntrate. Cosa vi può arrivare e cosa non dovete fareLeggi anche: Addio vecchio 730, dal 2024 l’AgenziaEntrate presenta un “percorso guidato”esattoriali, differenza trae rottamazione Laesattoriali è diversa dalla rottamazione quater del 2023, che riguardava i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. L’AgenziaEntrate-Riscossione ha pubblicato un vademecum per diluire il pagamentoesattoriali.

