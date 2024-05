Rapinato in strada a 97 anni a Bologna | salvato dai vicini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 – Attimi di paura ieri mattina in via Misa, zona Fossolo. Un signore di 97è stato avvicinato da un uomo più giovane che gli ha sfilato l’orologio dal polso, spingendolo e facendolo cadere a terra. “Erano circa le 10.40 – racconta Alessandro, uno dei residenti della zona che per primo ha prestato soccorso all’anziano – stavo entrando in casa e ho sentito le grida. Sono uscito dal portone e ho visto il signore che veniva spinto a terra da un altro uomo, molto più giovane di lui. Non ci ho pensato due volte e gli sono corso incontro per dargli una mano”. Quando il malvivente si è accorto che stava arrivando qualcuno, è scappato facendo perdere le sue tracce. “Fortunatamente cadendo a terra l’anziano non ha battuto la testa contro alcuni pali di ferro che erano lì vicino – continua Alessandro –.