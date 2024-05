Rapina in casa a Reggio Calabria macellaio accoltella i due ladri

(Di martedì 28 maggio 2024) Un tentativo diinè finito con un'accusa di omicidio per la vittima del furto. E' successo a, nelladi un, che hato due delle persone che si erano introdotte nella sua abitazione, ferendone una a morte. I quattrotori sono catanesi ed erano "in trasferta" lunedì scorso a: hanno forzato la serratura di una porta laterale provando a raggiungere la camera da letto.

Attimi di tensione per il centrocampista del Napoli e della nazionale slovacca, Stanislav Lobotka . Dei malviventi hanno provato a fare irruzione nel suo appartamento mentre era in casa . Grande spavento per il centrocampista del Napoli e della Slovacchia, Stanislav Lobotka . Il calciatore, che si è ... spazionapoli

