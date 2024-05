Ranieri | Non immaginate quanto soffrissi Ripensare al RITIRO? Al Cagliari ho fatto una PROMESSA…

(Di martedì 28 maggio 2024) Le parole di Claudio, ex allenatore del, dopo l’annuncio dell’addio al calcio. I dettagli Claudio, ex allenatore del, ha parlato a L’Unione Sarda del suo addio al calcio. PAROLE – «Ripensarci? No, no, nessuno mi mette in difficoltà perché quando dico una cosa poi alla fine è quella. Io credo che sia .

Tutti in piedi per Sir Claudio Ranieri . L’evergreen, l’inafferrabile, l’inimitabile Claudio Ranieri ha compiuto la sua ultima impresa . Ha salvato, con grande grinta e determinazione (e sicuramente con grande merito), il Cagliari Calcio dalla retrocessione. Ciò dopo averlo portato in Serie A al ... danielebartocciblog

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Cagliari si sta già muovendo per decidere chi sarà l’erede di Claudio Ranieri Secondo La Gazzetta dello Sport, il Cagliari si sta già muovendo per decidere chi sarà l’erede di Claudio RANIERI. Ecco chi sono i candidati : «La volata sembra ristretta a due nomi : ... calcionews24

Cagliari 2023-24 in archivio. Numeri e pagelle: attaccanti - cagliari 2023-24 in archivio. Numeri e pagelle: attaccanti - Il campionato rossoblù 2023-24 è in archivio: ripercorriamo la stagione dei singoli giocatori, uno per uno. Chiusura con gli attaccanti. calciocasteddu

Il futuro del Cagliari dopo l’addio di Ranieri: i tifosi sognano di soffrire meno - Il futuro del cagliari dopo l’addio di ranieri: i tifosi sognano di soffrire meno - Finita la sbronza per la soffertissima salvezza e smaltita (ma non dimenticata) la commozione per l’addio del ... sardiniapost