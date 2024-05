Ragazzino accoltellato sull’autobus mentre va a scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Castel San Pietro Terme (Bologna), 28 maggio 2024 – Un minorenne che stava andando aè stato sfregiato al volto (a pochi millimetri dall’occhio), da una coltellata che gli ha sferrato un ragazzo più grande. Il fatto è successo il 20 aprile scorso a bordo dell’autobus Linea 247 Imola-Alberino. L’aggressore è un 18enne denunciato dai carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Cos’è successo Il 18enne non ha accettato il rimprovero da parte del minorenne, che gli aveva detto di non allungare le gambe sui sedili dell’autobus. Così l’ha colpito al volto con un coltello. Nonostante la ferita e il viso insanguinato, ilè arrivato a, dove è stato soccorso dal bidello e dal dirigente che hanno telefonato ai suoi genitori.