Rafah Zacchi | Netanyahu sempre più solo Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni

(Di martedì 28 maggio 2024) Lorenzo, responsabile Medio Oriente di Geopolitica.info, in esclusiva ai nostri microfoni: “è criticato ormai da tempo anche in Israele”. E’ di sette morti il bilancio definitivo del raid di Israele contro una tendopoli a nord-ovest di. Un attacco che ha portato ad una condanna internazionale unanime. Ma anche a Tel Aviv sono in corso degli accertamenti per capire meglioè successo. Le parole di, che ha parlato di un tragico errore, non convincono e così la Procura militare ha deciso di aprire un’inchiesta, gestita dalla commissione indipendente. Attacco a– Notizie.com – © AnsaLa nostra redazione in esclusiva ha contattato Lorenzo, responsabile Medio Oriente di Geopolitica.info, per capire il significato di questo attacco, ma anche proiettarci a quello che potrà accadere neitra Hamas e Israele.