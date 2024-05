Rafah secondo Israele incendio causato dalla scheggia di un tank

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 28 maggio 2024) L’amministrazione Biden sta attualmente valutando le cause dell’incidente ed è in attesa delle indagini ufficiali da parte di. Anche le Nazioni Unite hanno richiesto a Tel Aviv di condurre un’indagine approfondita per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Il portavoce dell’ONU ha sottolineato l’importanza di determinare le responsabilità e di prevenire futuri incidenti simili.Leggi anche:, soldato egiziano ucciso: si teme escalationle prime ricostruzioni, il raid israeliano ha coinvolto una zona disituata a circa 100 metri da una tenda di sfollati. Durante l’operazione, unapotrebbe aver colpito un serbatoio di benzina, provocando un’esplosione e l’che ne è seguito. Le fiamme si sono propagate rapidamente, intrappolando e uccidendo decine di persone.