Rafah la testimonianza di Msf | Si vive costantemente sotto attacco

Il racconto da Rafah di Sami, cooperante di ACS, a Fanpage .it: “Siamo tutti ammassati, la città non esiste più, non abbiamo servizi, ci sono pochissime reti di acqua, la situazione sanitaria è gravissima , i bambini stanno sviluppando diverse malattie per la mancanza di acqua e per le condizioni ... fanpage

Immune alle critiche. Nuovo raid di Israele su Rafah, i tank entrano in città - Immune alle critiche. Nuovo raid di Israele su rafah, i tank entrano in città - Le testimonianze sono confermate da diversi video pubblicati ... ma la radio dell'esercito annuncia che è stata aggiunta una brigata alle cinque già operanti a rafah e che le truppe sono impegnate in ... huffingtonpost

All Eyes on Rafah: cosa significa l'appello globale per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza - All Eyes on rafah: cosa significa l'appello globale per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza - “All eyes on rafah” è una frase semplice ma potente ... La comunità internazionale, spinta dalle immagini strazianti e dalle testimonianze dirette, ha intensificato gli appelli per un intervento ... ilmessaggero

Gaza, carri armati israeliani nel centro di Rafah - Gaza, carri armati israeliani nel centro di rafah - Carri armati di Israele hanno preso il controllo della zona della rotonda di Al-Awda, nel centro della città di rafah, nel sud della Striscia di Gaza ... dire